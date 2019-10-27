مرتضى لـ«الصحفيين»: الراجل يقرب من بوابة النادى

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شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، بعد إصدار النقابة بيانا أعلنت فيه اعتزامها اتخاذ إجراءات رادعة ضد رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لن يسمح بدخول أى صحفى وسأتعامل معهم بكل قوة وحزم، قائلا: "الراجل فى نقابة الصحفين يقرب من بوابة النادى". 

وتابع: بحذرك يا ضياء أنا ما بخافش ولا علشان أنت أهلاوى، لماذا لا تدافع عن الصحفيين ببرنامج الزمالك اليوم الذين يتم مهاجمتهم يوميًا؟.

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