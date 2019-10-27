صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

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أقدم طالب في محافظة قنا على الانتحار شنقًا بسبب خلافات أسرية بالمنزل.

تلقى اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على جثة الطالب أحمد .ح. م(طالب) مقيم بقرية السلمات بأبوتشت.

ودلت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار شنقًا بسبب كثرة الخلافات الأسرية بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وصرحت بدفن الجثة

يذكر أن قنا شهدت واقعة مماثلة الشهر الماضى فقد أقدم طالب بكلية التجارة على الانتحار شنقا بسبب الخلافات الأسرية.

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