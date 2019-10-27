وزير خارجية مرسى يكشف سر استقالته بعد هذا الاتصال

27 أكتوبر 2019 - 11:09 ص

كشف وزير الخارجية الأسبق محمد كامل، عن سر تقديم استقالته إبان ثورة 30 يونيو، قائلا: "القرار كان في دماغي قبل 30 يونيو بـ3 أشهر بس كان عندي ارتباطات لازم أعملها الأول".

وأضاف كامل خلال حواره لبرنامج "الذاكرة السياسية" المذاع عبر فضائية "العربية" قائلاً: "أعلنت عن استقالتي فور أخذي القرار بوسائل الإعلام حتى لا يكون هناك رجعة في القرار، معقبا: "استقالتي لم يكن لها أي علاقة أو تمهيد لـ30 يونيو".

وتابع: "تعبت وقتها من الضغوط وقولت لنفسي كفاية كدا، كما أن أسرتي كانوا بيطالبوني بالاستقالة أيضًا والقرار كان قرار الأسرة جميعًا".

وواصل وزير الخارجية الأسبق حديثه: "بعد أحداث قصر الاتحادية، كان طفح بيا الكيل وقولت مش هقدر أكمل تاني مستحيل أشوف دم مصري يراق علي يد مصري آخر، معقبا: "كتبت استقالتي مفصلة موضح بها الأسباب ورئيس الجمهورية اتصل بي وقتها وطلب مني عدم الاستقالة نظرًا لظروف البلاد لكني صممت على الاستقالة".