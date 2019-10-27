  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مقربون من "البغدادي" حددوا مكانه للمخابرات الأمريكية

أبو بكر البغدادي

"البنتاجون" يفجر مفاجأة عن "مقتل البغدادي" وزوجتيه

محمد بن سلمان

مفاجأة.. «بن سلمان» يتأهب لشراء مانشستر يونايتد

البغدادي

"سي إن إن": البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة

لحظة مقتل قيادي شيعي على يد المتظاهرين

لحظة مقتل قيادي شيعي على يد المتظاهرين بالعراق

تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية

تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.. لن تتخيل السبب

" دلتا فورس"

"دلتا فورس" القوة التى نجحت فى القضاء على أسطورة البغدادي

ضاحي خلفات تميم

هكذا علق ضاحي خلفان على " مقتل البغدادي"

ترامب

تغريدة "مقتل البغدادي" تضع ترامب في مأزق

انتحار طالب بقنا لهذا السبب

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

"دلتا فورس" القوة التى نجحت فى القضاء على أسطورة البغدادي

الحياة السياسية

" دلتا فورس"
" دلتا فورس"

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قمة الناشئين.. الزمالك يهزم الأهلى بهدف «هيكل»

#

الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية.. ويتأهل لدوري الأبطال

#

وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2

#

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

بن لادن

البغدادى

احداث سبتمبر

" دلتا فورس"

تعتبر قوة "دلتا فورس" من القوات الخاصة الأمريكية، وهي فرقة العمليات الأولى المختصة بمكافحة الإرهاب، ولها العديد من العمليات الحساسة والصعبة التي كان يتم تكليفها بها، ومنها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 2011، وأخيرًا مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي".

والفرقة الخاصة هي السيف الذي يتم استخدامه في بتر أعمال الإرهابيين، ويتم  تنفيذ عملياتها في سرية تامة خاصة في البلاد التي تشهد اضطرابات، وهي تخضع للرقابة التشغيلية من قيادات العمليات الخاصة المشتركة، بالرغم من أنها مدعومة إداريًا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي.

وتأسست "دلتا فورس" 1977 بقيادة العقيد تشارلز بيكويث، بعد عمله مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة، وقام بتشكيل الفرقة واختيار أفرادها من داخل الجيش، لتكون قوة ضاربة داخل الجيش الأمريكي.

وتعتبر أبرز مهام الفرقة، عملية مخلب النسر 1980 وكانت لتحرير الرهائن الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران، إلا أن العملية فشلت وقتل أمريكيين وتم تدمير طائرتين، إلا أن الفرقة كان لها دور كبير في محاربة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر 2001، وكان لها دور كبير في هزيمة وتفكيك حركة طالبات في أفغانستان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يعود للتدريبات بعد 48 ساعة راحة
» سد حاجة الأيتام وأمهم
» الزمالك ينهى إجراءات سفر "زيزو" لألمانيا
» البنوك: «القمة الأفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا
» وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي
» بيراميدز فى مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» قنا تفوز بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسى
» وكيل الصحة بسوهاج يتعهد بحالة الطفلة حسناء
» شاهد .. أحمد فهمي يُقبل صديقة زوجته هنا الزاهد
» فنانة شهيرة تكتشف إصابتها بمرض غريب بعد إجراء تحاليل كاملة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه