هكذا علق ضاحي خلفان على " مقتل البغدادي"

27 أكتوبر 2019 - 12:10 م

علق ضاحي خلفان تميم، النائب السابق لشرطة دبي على مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" على صفحته الرئيسية على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً إنه كان يتوقع قتله قبل أربع سنوات.

وكتب ضاحي في تغريدته: "كنت متوقعًا اغتيال البغدادي قبل أربع سنوات.. لسبب ما أجل اغتياله إلى الآن.. ولكن رجل كالبغدادي كان معلومًا أن الغاية من لعب دوره انتهت".



يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في تصريحات لـ"قناة الحرة" أن فحص الحمض النووي "DNA " أكد هوية البغدادي.

وقال المسئول، إن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لفرقة الـ"Navy Seal " نفذت عملية إنزال تستهدف تجمعًا لتنظيم داعش شمال غرب سوريا بمحافظة إدلب، وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم، بينهم زعيمهم أبو بكر البغداي.

وأوضح المسئول، أن البغدادي قتل؛ بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه، وتمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته، مشيرًا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغداي ورصد تحركاته؛ بحسب "الحرة"



