تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.. لن تتخيل السبب

27 أكتوبر 2019 - 12:40 م

تسببت مشاجرة بين زوجين أمس السبت في تعطل طائرة بالخطوط السعودية، كانت متجهة من الفلبين إلى جدة، ما أدى إلى تأخرها حوالي نصف ساعة عن موعدها المحدد.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد وقعت مشادة بين رجل وزوجته، وتطور الأمر إلى مشاجرة وضرب بالأيدي.

واستمرت المشاجرة لفترة على متن الطائرة، حيث تدخل طاقم الطائرة لأجل تهدئة الزوجين، ما أدى إلى نقل الزوجة التي تعرضت لبعض الإصابات بسبب المشاجرة، وأدى ذلك إلى تأخر الطائرة عن موعدها.