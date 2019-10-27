"سي إن إن": البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة

27 أكتوبر 2019 - 01:08 م

أكد مسئولون في البنتاجون أن البغدادي وزوجتيه قتلوا أنفسهم بأحزمة ناسفة كانوا يرتدونها خلال مواجهة مع قوات أمريكية خاصة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل أن البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة.

فيما كشف مصطفى حمزة مدير مركز الإسلام السياسي، عن القاتل الحقيقي لـ"أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش، قائلاً: "هناك أنباء تؤكد أن البغدادي هو من قتل نفسه بحزام ناسف".

وأضاف حمزة، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز" أن المنطقة التي قتل بها البغدادي هي معتقل أبو محمد الجولاني زعيم النصرة.