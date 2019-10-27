» سد حاجة الأيتام وأمهم

27 أكتوبر 2019 - 01:19 م

سلام عليكم دكتورة أميمة..

أنا زوجى اتوفي من سنتين و تركلي منه 4 أطفال، 3 بنات والأخير ولد صغير كنت حامل فيه لما أبوه اتوفي..واحنا كنا عايشين مع زوجى في محافظة تانية لأنه كان شغال في مصنع هناك وبعد ما اتوفي جالى أخويا خدنى نعيش جنبهم في بيت جدى الله يرحمه لأنى مرضت جدا ولدلوقتى مريضة قلب والحمد لله، والبيت رغم انه قديم ودور واحد لكن أخويا ربنا ما يحرمنى منه بنالنا بالقرشين اللى محوشهم في السطوح غرفتين وحمام رغم ان ظروفه المادية صعبة لأنه هو كمان صحته على قده لأن عنده شلل أطفال والحمد لله..هو بيصلح ساعات من البيت، لكن زوجته موظفة وعندهم ولد وبنت..ورغم زوجته كويسة وانا بحبها، لكن دايما بناتى بيصعب عليهم نفسهم لما بيقارنوا عيشتنا بعيشتهم رغم انهم مش أغنيا، لكن أنا بقبض 580 جنيه معاش زوجى، وطبعا كان مرتبه كويس الأول وكان بيشتغل شغلانة تانية بعد الظهر قبل الطفل الأخير، فكان مستوانا كويس ومستورين ومش محتاجين حاجة..يا دكتورة أنا وأخويا أصلا ولاد ناس محترمين و والدنا كان رجل طيب ومبسوط وكان بيصرف علينا زى الأغنيا لكن عمره ما حوش قرش للزمن..

أنا مش عارفة اتصرف إزاى وانا بشوف بناتى نفسهم يلبسوا ويتفسحوا زى ولاد خالهم اللى كتر خيره بيحاول يساعدنى على قد ما يقدر، أوقات بيجيبلنا فاكهة، وفي المواسم بيجبلنا لحمة حتى الانترنت واخدة منهم الرقم السري ولو محتاجة علاج أوقات بيشارك في الفلوس لأن هو أجره بسيط جدا وغلبان يا حبيبي، مثلا في الأجازة بناتى عرفوا ان خالهم وأولاده طالعين مصيف، وشافوهم بيجهزوا اللعب والملابس للبحر فطلبوا منهم يسافروا معاهم من غير ما يستأذنونى، أنا وقتها قلبي كان بيتقطع وانا شايفاهم نفسهم يتفسحوا ويخرجوا زى أصحابهم وأولاد خالهم ومش قادرة أحققلهم اللى نفسهم فيه، لأن مامتهم هي اللى مطلعاهم تبع شغلها..

أنا كتير بقضي الليل أفكر وأبكى على حالنا بعد ما زوجى اتوفي، كنت بحبه أوى وهو كان راجل جدع وبيخدم كل الناس الله يرحمه عمري ما اقدر اعوضه، ولأنى مريضة مقدرش اشتغل ولا أترك أطفالى لأن البنت الكبيرة 10 سنين، ففكرت وأستلفت فلوس من واحدة من الجيران وعملت مشروع صغير من مدخل البيت وطلعت بيه شوية برة علشان تظهر للناس وابيع بقالة أزود بيها دخلى، لكن بعد شهر واحد، قرايبنا جم واتخانقوا معانا عشان نبيع البيت وياخدوا حقهم وكسرولى الحاجة وبهدلوا البضاعة كلها، أصلا هو البيت قديم ومكسر ومساحته 50 متر في منطقة شعبية يعنى كل واحد هيكون نصيبه قليل أوى لأن الورثة عددهم كتير..أنا من ساعتها ونفسيتى تعبانة جدا لأنهم شتمونا واحنا مش بنعرف نرد الشتيمة ولا نتخانق ولا حتى نرد، أحنا كنا خايفين أوى منهم، مش عارفة الناس بقت وحشة ليه ومحدش بيحس بحد، حسبنا الله ونعم الوكيل..حاولت بعدها انى اشتغل من النت وناس عملوا إعلان ان ممكن نزود دخلنا من البيت، و لما سألت عن الإعلانات ديه، ناس كتير قالوا دول نصابين، وناس تانيين قالوا ده شغل بجد..وانا خايفة ادخل مع أى حد على النت يكون شغلهم حرام أو مريب وغلط وانا مليش غير سمعتى ورضا ربنا..إنصحينى يا دكتورة أميمة لو تعرفي عنهم معلومات أرجوكى ما تتأخريش عليا لأن الدنيا ضايقة بينا، والمعاش الفلوس والله مش مقضينا خالص حتى على مصاريف الأكل، ده غيرالديون اللى عليا من البضاعة اللى ضاعت، ومحتارة أعمل إيه؟ يا ريت تفيدينى هى فعلاً الإعلانات ديه حقيقية وفعلا شغل محترم وحلال ولا بينصبوا علينا؟

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أبكانى حالكم يا أختى الحبيبة، فبالفعل معاشكم قليل جداً وخاصة مع غلاء الأسعار وعدد أفراد أسرتك اللهم بارك وأطفال ولكم متطلبات كثيرة، فبالتأكيد لن يكفيكم وخاصة مع تعليمهم ولكنى تذكرت فضل الله وكرمه على عباده فاستغفرت وأنا على يقين بأنه عز وجل لن يضيعكم أبداً، فالله تعالى هو خالقنا وهو أحن علينا من أنفسنا..أسأل الله أن يستركم و يفرج كربكم وكرب كل مكروب وأن يجعلنا أسباباً لهذا، وأن يشفيكِ شفاءً لا يغادر سقماً وأن يرحم زوجك الكريم أما أخوك الطيب الكريم فجزاه الله خيرا وبارك له في أبناءه وزوجته الخلوقة، على وقوفه بجانبكم ومحاولاته في مساعدتكم رغم مرضه وعجزه وضيق ذات يده..

وأعلم قدر مرارة حلقك من حالكم، ولكن عليك دائما أن تُعّلمى وتقنعي صغارك بأن الله تعالى قدّر لكل شخص رزقه وأن هناك الغنى وهناك الفقير، وأن دوام الحال من المحال، وكما كنتم تعيشون قبل وفاة والدهم - رحمه الله - في مستوى معيشيى أفضل، فإن الله يختبرنا الأن وعلينا النجاح في هذا الاختبار مع السعي على الرزق الحلال وسوف يبدل الله أحوالنا للأفضل إن شاء الله، فعلينا أن نقنع بحالنا وننظر لنعم الله الكثيرة علينا أولاً..

وبالنسبة لهذه الإعلانات التى تسألين عنها، فإنك لم تحددى هوية عملهم أو الشروط والإغراءات التى يطرحها أصحابها للعمل معهم..ولكن على كل حال فأنا للأمانة ليس لدى معلومات قطعية ومؤكدة عنها، وحتى أحاول مساعدتك في هذا الموضوع، فقمت بالسؤال كثيراً عن هذه الإعلانات ولكن لم أصل أيضاً إلى رأى فصل..ولذلك لا أستطيع أن أفتيكِ بهذا الشأن، وكان من الممكن أن أنصحك بالأحوط وهو الابتعاد عن التعامل معهم، ولكنى أخشي أن أظلم أحدهم وأتحمل وزره ..

ولذلك فإننى أدعو جميع من يقرأ الموضوع أن يدلى بدلوه وشهادته على أن يكون لديه معلومات وافية ومؤكدة حول طبيعة الإعلانات عن العمل وزيادة الدخل من المنازل عبر الإنترنت وهل هي مشروعة وومربحة بالفعل بدون شبهة حرام أو شبهة أخلاقية؟! وخاصة أن أصحاب بعض هذه الإعلانات لا يقوموا بتوضيح طبيعة هذه الأعمال.. أثق في أراء القراء الأعزاء بعد الله عز وجل، كما أثق في شهامة وكرم أخوتنا المستطيعين داخل وخارج البلد في مساعدة أختنا الفاضلة إن شاء الله.

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