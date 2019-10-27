» تعرف على الأطعمة التى تسبب "الزهايمر" وتجنبها

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الزهايمر
الزهايمر

متابعات - سارة أشرف

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كشفت دراسة يابانية حديثة عن بعض الأطعمة التي تسبب الإصابة بمرض "الزهايمر"، لافتين إلا أن هناك إقبالا علي تناولها، خاصة الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والبيتزا والمثلجات.

وأشارت الدراسة اليابانية التي نشرت في دورية "علم الأعصاب العلمية، للأشخاص الذين كانت نسبة الدهون المتحولة لديهم تتراوح مابين 50:70، لافتة إلى أن الصلة واضحة بين زيادة نسبة الدهون والمرض، الذي وصلت نسبة الإصابة به إلى 50 مليون.

يذكر أن الدراسة تم البدء بها منذ 10 سنوات علي 1628 شخص في اليابان والتي تزيد أعمارهم على 60 عاما، وكانت الأبحاث علي فحص الدم للأفراد لمعرفة حجم الدهون المتحولة لديهم، وكذلك تم تحليل الأطعمة التي يتناولوها، ووجدوا أن الأشخاص الذي كانت نسبة الدهون لديهم أعلي كانت نسبة إصابتهم بالمرض أكبر.

جدير بالذكر أن الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها، ويؤدي إلى مشاكل في التفكير والسلوك، وأعراضه تبدأ بفقدان الذاكرة والاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين والتقلبات الشديدة في المزاج.

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