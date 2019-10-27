» السلطات الأمريكية تجلى الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا

27 أكتوبر 2019 - 01:57 م

أجلت السلطات الأمريكية الآلاف من المواطنين من مقاطعة سونوما الممتدة على سواحل كاليفورنيا، خوفًا من التوقعات بهبوب رياح قوية تزيد من حجم الحرائق.

في سياق متصل بدأ المسئولون في قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في محاولة لمنع المزيد من الحرائق، وبدأت منذ مساء أمس شركة غاس آند اليكرتيك في قطاع التيار الكهربائي عن حوالي 2.35 في 38 مقاطعة، كما تم إصدار أوامر لـ90 ألف شخص لإخلاء القرى القريبة من الحريق الذي بلغت مساحته 104 كيلومتر مربع.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن سرعة هبات الرياح اليوم الأحد قد تصل إلي 120 كيلو مترا في الساعة، كما حذرت وزارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا من أن الرياح قد تؤدي إلي زيادة انتشار النيران لأميال.