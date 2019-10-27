حصان "صالح" الذهبي يشعل الخلاف بين الحوثيين

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الحوثيين

علي صالح

الحصان الذهبي

بعد اختفاء الحصان الذهبي الخاص بالرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، احتدم الخلاف بين القيادات الحوثية في صنعاء.

وألقى الحوثيون القبض على العديد من المشرفين على عملية اقتحام منزل صالح في سنحان، عقب مقتله في ديسمبر 2017 .

ويواجه مقتحمو منزل صالح تهمة سرقة حصانه الذهبي، الذي استلمه كهدية ويرمز إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويتكون الحصان من الذهب الخالص، حيث كان يظهر خلف علي صالح في جميع مقابلاته الشخصية داخل منزله.

ويزن الحصان الذهبي قرابة 10 كجم خالصة من الذهب، حيث يتوقع أنه تم سرقته وتهريبه إلى الخارج.

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