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جورج قرداحي

تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

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جورج قرداحي
جورج قرداحي

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ريهام سعيد

جورج قرداحى

خرج الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، عن صمته، وعلق على أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد، حيث قال: "المسامح كريم".

وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، سوء الفهم الذي حصل في الفترة الأخيرة بشان تصريحاته عن ريهام سعيد وقوله: "داخت بالجزمة" بسبب تصريحاتها عن البدينات، بأن المقطع الذي عرض عليه استفزه بشكل كبير، ولم يكن يقصد أإهانتها، بحسب تصريحاته لـ"في الفن" .

وأكد "قرداحي" أنه لا تجمعه علاقة شخصية بريهام سعيد، ولكن تصريحاتها أثارت استفزازه ودفعته لمهاجمتها، وعن لفظ "الجزمة"، نوه بأنه لم يقصد إهانة ولكن على سبيل المزاح مثل أقوال المصريين.

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