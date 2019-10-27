خادم كنيسة يجبر 240 سيدة على علاقات جنسية

27 أكتوبر 2019 - 02:50 م

في واقعة صادمة، أجبر خادم كنيسة في البرازيل 240 سيدة على ممارسة الفاحشة والشذوذ.

وكانت الشرطة البرازيلية قد ألقت القبض على متطوع للخدمة داخل كنيسة، عقب إجباره المئات من السيدات على أفعال أخلاقية مشينة.

وكان من بين الضحايا 8 قاصرات، وفتيات وسيدات في منتصف العمر.

وبحسب ما تم تداوله فقد أجبر الرجل الذي يدعى روني شيلب السيدات على ممارسة العلاقة مع الحيوانات، بالإضافة إلى رجال غرباء آخرين.

كما أجبر السيدات اللواتي وقعن تحت سيطرته بتوقيع عقود، وإرسالهن عبر 11 ولاية في البرازيل.

وأقرت السيدات بما حدث لهن، وأنهن كن عبيدًا للرذيلة، حيث كان يتم تهديدهن بقتل عائلتهن في حالة الإبلاغ عن خادم الكنيسة.