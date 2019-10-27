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«ماني» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ومستقبله مع ليفربول

الرياضة

مانى
مانى

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المصريون

السنغال

ليفربول

صلاح

تحدث ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، عن مستقبله مع الريدز وذلك في تصريحات لوسائل الإعلام النرويجية.

وقال «ماني»، "سعيد بوجودى داخل قلعة ليفربول، أرغب فى البقاء هنا حتى نهاية مسيرتى، لعبت فى صفوف العديد من الأندية لكن ليفربول نادٍ فريد من نوعه".

وأضاف نجم ليفربول، "الأجواء داخل النادى رائعة، الجميع يتعامل بمثابة أسرة واحدة، تلك الأجواء تساعد على رفع الروح المعنوية للاعبين وتساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا".

واصل ساديو مانى تصريحاته قائلاً، "تربطنى علاقة رائعة بالثنائى محمد صلاح وفيرمينيو، صلاح شخص رائع ولطيف، أما فيرمينو فهو شخص خجول للغاية".

ويواجه ليفربول نظيره توتنهام فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي «البريميرليج».

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