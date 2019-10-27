أول صور لقتلى رفقاء «البغدادي» في السيارة

27 أكتوبر 2019 - 07:45 م

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن القوة الأميركية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

وأوضح إسبر أن انسحاب أميركا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

كما صرّح أن مقتل البغدادي ضربة مدمرة لتنظيم داعش الإرهابي.

في السياق نفسه، قال إسبر إنه من الصعب هزيمة الأيديولوجية التي تحرك تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن إسبر إصابة اثنين من القوات الأميركية “بجروح طفيفة” خلال العملية التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل.

ونشرت وسائل إعلام عربية، أول صور للقتلى المرافقين لزعيم التنظيم خلال العملية.









