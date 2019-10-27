نشأت الديهي: مقتل "البغدادي" دعاية انتخابية لـ "ترامب"

27 أكتوبر 2019 - 08:23 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإدارة الأمريكية أعلنت اليوم على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خبر مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية شمال سوريا، معقبًا: "أمريكا بتقول اليوم أنها تخلصت من البغدادي، وتركيا وروسيا يعلنوا أنهم شاركوا في العملية، وكل ذلك تسويق سياسي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن المانشيت الطبيعي الصحيح هو انتحار زعيم تنظيم داعش وليث قتله، حيث قام "البغدادي"، بتفجير حزام ناسف كان يرتديه دائمًا بعد محاصرة القوات الأمريكية له، وضيع من يعول قام بتفجير 3 من أبناءه، وانتحر 2 من زوجاته بعد أن كانوا يحاولوا الهرب.

وتسأل، هل هناك خليفة أو أمير للمسلمين ينتحر، مشيرًا إلى أن امريكا لم تخطر أي جهة بالعملية الخاصة إلا العراق، مشددًا على أن تركيا هي الجهة الوحيدة التي أمدت أمريكا بمعلومات عن مكان تواجد أبو بكر البغدادي، موضحًا أن قوات سوريا الديمقراطية تحدثت عن أنها أمدت الولايات المتحدة بمعلومات لملاحقة أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعرض لقطات للصور الأولى لمقتل البغدادي، مؤكدًا أن ما جري اليوم يجعلنا نتوقف أمامه، منوهًا إلى أنه تم الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي أكثر من مرة قبل ذلك، واليوم يتم الإعلان عن مقتل أو انتحار البغدادي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذا له دلالة؛ ليصبح "ترامب" أمام الناخب الأمريكي بطل قومي ويسعى لمحاربة الإرهاب، متوقعًا أن يكون توقيت مقتل البغدادي مخطط ومدبر لتحقيق مكاسب سياسية لـ "ترامب" وبعض القوى الإقليمية في المنطقة.