  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

«آل الشيخ» يظهر العين الحمراء ويوجه رسالة لهؤلاء

محمد صلاح

إصابة قوية لـ«محمد صلاح» أمام توتنهام

أحد القتلى

أول صور لقتلى رفقاء «البغدادي» في السيارة

ارشيفية

قصة الإعصار "حمادة" الذي أرعب المصريين

ارشيفية

صورة «عديل» زعيم داعش الذي أرشد على مكانه

أرشيفية

الديوان الملكي يدعو السعوديين إلى صلاة الاستسقاء

البغدادي

ننشر أول صورة لزعيم «داعش» الجديد

أبو بكر البغدادي

أمريكا: هذا ما سنفعله في جثة "البغدادي"

محمد راجح

بعد إفلاته من «الإعدام».. تعرف على عقوبة قاتل «شهيد الشهامة»

الملك سلمان

« قتل وتكريم».. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين

نشأت الديهي: مقتل "البغدادي" دعاية انتخابية لـ "ترامب"

الحياة السياسية

البغدادي
البغدادي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. روسيا تنفي رواية "ترامب" عن مقتل "البغدادي"

#

"البنتاجون" يفجر مفاجأة عن "مقتل البغدادي" وزوجتيه

#

هكذا علق ضاحي خلفان على " مقتل البغدادي"

#

تغريدة "مقتل البغدادي" تضع ترامب في مأزق

البغدادى

نشات الديهى

الديهى

ل البغدادي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإدارة الأمريكية أعلنت اليوم على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خبر مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية شمال سوريا، معقبًا: "أمريكا بتقول اليوم أنها تخلصت من البغدادي، وتركيا وروسيا يعلنوا أنهم شاركوا في العملية، وكل ذلك تسويق سياسي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن المانشيت الطبيعي الصحيح هو انتحار زعيم تنظيم داعش وليث قتله، حيث قام "البغدادي"، بتفجير حزام ناسف كان يرتديه دائمًا بعد محاصرة القوات الأمريكية له، وضيع من يعول قام بتفجير 3 من أبناءه، وانتحر 2 من زوجاته بعد أن كانوا يحاولوا الهرب.

وتسأل، هل هناك خليفة أو أمير للمسلمين ينتحر، مشيرًا إلى أن امريكا لم تخطر أي جهة بالعملية الخاصة إلا العراق، مشددًا على أن تركيا هي الجهة الوحيدة التي أمدت أمريكا بمعلومات عن مكان تواجد أبو بكر البغدادي، موضحًا أن قوات سوريا الديمقراطية تحدثت عن أنها أمدت الولايات المتحدة بمعلومات لملاحقة أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعرض لقطات للصور الأولى لمقتل البغدادي، مؤكدًا أن ما جري اليوم يجعلنا نتوقف أمامه، منوهًا إلى أنه تم الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي أكثر من مرة قبل ذلك، واليوم يتم الإعلان عن مقتل أو انتحار البغدادي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذا له دلالة؛ ليصبح "ترامب" أمام الناخب الأمريكي بطل قومي ويسعى لمحاربة الإرهاب، متوقعًا أن يكون توقيت مقتل البغدادي مخطط ومدبر لتحقيق مكاسب سياسية لـ "ترامب" وبعض القوى الإقليمية في المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. 32 لاعبًا في معسكر المنتخب الوطني
» شاهد.. «آل الشيخ» يشكر جماهير الأهلي ويحذر هولاء
» الترجي يتخطى الصفاقسي بهدفي «البدري»
» «فبركة الأخبار» على مائدة «إعلام القاهرة»
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم يانج أفريكانز خارج ملعبه
» 120 جلدة لقاض سعودي سابق أقام علاقات محرمة مع النساء
» «ماني» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ومستقبله مع ليفربول
» مفاجأة.. روسيا تنفي رواية "ترامب" عن مقتل "البغدادي"
» استجابة منقطعة النظير لدعوة "تركي آل الشيخ"
» باكستان تعاقب رئيس وزراء الهند بسبب انتهاكاته بكشمير
» المصري يضع قدمًا بدور المجموعات في الكونفدرالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه