لحظات حميمية على السرير تتحول إلى كارثة.. التفاصيل بالصور

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روت مصففة شعر، كيف انتهت ليلة رومانسية مع صديقها إلى كارثة بعد أن أشعلت وسادة نومها بواسطة شمعة داخل غرفة النوم، ما أصابها بحروق شديدة في الوجه.

أشعلت لوسي إدواردز (21 عامًا)، شمعة بالقرب من السرير في محاولة لخلق أجواء مغرية أثناء قضائها ليلة في "ويلز" مع صديقها توم بلايزر (27 عامًا).

لكنهما تفاجآ باشتعال النيران في الوسادة، وبينما أمسك "توم" بالوسادة لرميها خارج الغرفة، اصطدمت بطريق الخطأ في وجه.

أُعطيت "لوسي" مسكنات ومضادات حيوية في المستشفى  واضطرت إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، وتُركت مع بعض الندوب الصغيرة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت مصففة الشعر وهي من "أكسفورد" ببريطانيا: "كنت أحاول فقط جعل غرفة النوم تشعر بالرومانسية، والشموع هي دائمًا وسيلة سهلة للقيام بذلك".

وأضافت: "لقد شعرنا بالذعر التام عندما أدركنا أن الوسادة كانت مشتعلة، حيث قفزت من السرير، وبطريقة ما انتهى بها الأمر على وجهي وسقط توم على الأرض".

وقالت "لوسي": "عندما ذهبت إلى المستشفى، قال الأطباء إن حروقي كانت مكثفة لدرجة أنني قد أحتاج إلى جراحة تجميلية نتيجة لذلك - كانت سيئة للغاية".

كانت "لوسي" تخطط للاحتفال بعيد ميلاد صديقها الخامس والعشرين على أحد الشواطئ الذي تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات، حيث حجزا غرفة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت: "لقد انتهينا للتو من مشاهدة فيلم وذهب توم للقفز في الحمام. ارتديت ملابس داخلية مثيرة كنت أحضرها معي بعيد ميلاده وحاولت جعل غرفة النوم تشعر بالرومانسية أثناء الاستحمام".

وتابعت: "كانت هناك شمعة في المطبخ، لذا أحضرتها إلى غرفة النوم ووضعاها على طاولة السرير. بدأنا في علاقة حميمية على السرير، وكانت الأمور تخطط حتى سمعنا هذا الطقطقة الغريبة على رأسي وأدركت أن الوسادة قد اشتعلت فيها النيران".

واستطردت: "قفز كلانا من السرير، وحاولت الهرب في نفس الوقت الذي أمسك فيه توم بالوسادة لرميها بعيدًا. في لحظة فوضى عارمة، انتهى بنا المطاف بالتصادم وألقى توم بطريق الخطأ الوسادة المحترقة في وجهي".

وأردفت: "وبينما أصابتني الوسادة، صرخت وصدمت". فقد التهم النار غطاء الوسادة وبقايا الوسادة والألياف البلاستيكية الذائبة والبطانة الخارجية أصبحت عالقة مثل الغراء الساخن على وجه لوسي.

قامت لوسي، التي كانت ولا تزال ترتدي ملابسها الداخلية، بالتوجه إلى الحمام مستندة إلى الجدران، وشعرت بقطع من البلاستيك الجاف على عينيها. أخذت أنفاسها العميقة، وسحبت بشجاعة وفتحت عينيها، ورصدت توم فاقد الوعي على الأرض".

وتابعت: "بدأت أصرخ من أجله حتى بدأ أخيرًا في التحرك. بعد بضع دقائق من أنين ومحاولة الوقوف، رأيت كتلة كبيرة في وسط رأس توم، وأدركت أنه لابد أنه استنشق الكثير من الدخان، أو أعمته من الأبخرة وركض إلى الباب الذي تركت مفتوحة قليلاً".

وذكرت أته "بمجرد استقراره على قدميه، ركض إلى الحمام وبدأ في تقييم حروقي. في تلك اللحظة، شعرنا بالذعر للتو، لم نكن نعرف ما الذي يجب فعله أو من يجب الاتصال به، وبطبيعة الحال، اتصلت بأمي".

واستخدمت الصوف القطني لوضع الماء البارد على وجهها، لكنها قالت إنه تمسك بجلدها، ومن ثم غادرا بالسيارة إلى منزل صديقها على أمل تجنب الذهاب إلى المستشفى، ووضعت كريمًا على وجهها وذهبت إلى الفراش.

لكن بعد يومين من الحادث، استيقظت لوسي لتجد أن جروحها مصابة. وقالت: "عندما وصلنا إلى منزل توم، بدت بشرتي حمراء للغاية وعلى الرغم من أنها كانت مؤلمة للغاية، فقد كنت آمل فقط أن نتمكن من حلها في المنزل".

وبعد إجراء اختبارات وتنظيف لا هوادة فيها لعدة أيام داخل المستشفى وخارجها، عادت إلى المنزل، وتوقفت عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع لأن التعرض للمواد الكيميائية في الصالون كان سيشكل خطورة كبيرة على شفائها.

لحسن الحظ، لم تكن بحاجة إلى جراحة تجميلية وعلامات قليلة على وجهها هي كل ما عليها أن تتذكره في الأمسية الرهيبة.

وتابعت: "لقد شعرت بالحرج الشديد لأن أعترف أنني كنت في ملابسي الداخلية وماذا كنا نفعل عندما حدث ذلك، لكنني أخبرت عددًا قليلاً من عملاء تصفيف الشعر في صالون حول هذا الموضوع وقالوا جميعًا إنه من المضحك للغاية عدم مشاركته وأعتقد أن الجميع سوف نعرف الآن"!






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