«آل الشيخ» يظهر العين الحمراء ويوجه رسالة لهؤلاء

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تركي آل الشيخ
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الخطيب

تركي آل الشيخ

«فاض الكيل».. هذا هو لسان حال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، بعد هجوم البعض عليه بسبب إعلانه التصالح مع النادي الأهلي وإدارته وفتح صفحة جديدة والعفو عما سلف.

واستقبل البعض رسالة «آل الشيخ» للنادي الأهلي بالهجوم عليه، والمشاركة في هاشتاج مسئ له ولإدارة النادي الأهلي، ما دعى الأخير إلى الخروج عن صمته وتوجيه رسالة حازمة لهؤلاء.

و قال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا».

وقال آل الشيخ في منشوره: "لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي. اختلفت معهم وتعرضت للسب من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".


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