بريطانيا: مقتل "البغدادي" خطوة هامة في محاربة هذا الأمر

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البغدادي

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علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على صفحته على تويتر على مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وكتب جونسون في «تويتر»: «موت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي هو خطوة هامة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد الشر (داعش) لم تنته بعد».
وأضاف جونسون: «سنواصل العمل مع شركائنا في التحالف لوضع حد للأفعال القاتلة والوحشية التي يقوم بها داعش بشكل حاسم وإلى الأبد».

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