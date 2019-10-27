بريطانيا: مقتل "البغدادي" خطوة هامة في محاربة هذا الأمر

27 أكتوبر 2019 - 10:00 م

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على صفحته على تويتر على مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).



وكتب جونسون في «تويتر»: «موت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي هو خطوة هامة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد الشر (داعش) لم تنته بعد».

