» باكستان تغلق مجالها الجوي أمام رئيس وزراء الهند

27 أكتوبر 2019 - 10:20 م

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم، الأحد، أن إسلام آباد رفضت فتح مجالها الجوي أمام رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يتوجه غدا إلى العاصمة السعودية الرياض.



وأكد قريشي، في بيان له، أن باكستان أبلغت الجانب الهندي خطيا بقرارها رفض طلب نيودلهي فتح مجالها الجوي أمام مودي.

