» وزير الدفاع الأمريكي يتوعد هؤلاء بعد مقتل "البغدادي"

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البغدادي

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مارك إسبر
مارك إسبر

المصريون ووكالات

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، إن الولايات المتحدة تراقب من سيستلم قيادة «داعش» بعد تصفية مؤسسها أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية الليلة الماضية.
وأضاف الوزير أن «بلاده ستلاحق وتصطاد كل من سيخلف البغدادي».
وقال إسبر، لشبكة «CNN»: «سنراقب عن كثب تطور الأحداث. وعندما يظهر قائد جديد أو قادة جدد، سنتعقبهم».
ووصف وزير الدفاع الأمريكي، البغدادي الذي لقي حتفه نتيجة الإنزال الأمريكي في إدلب، بأنه «لم يكن فقط زعيما للإرهابيين، بل وكمؤسس لجماعتهم، ولعب إلى حد كبير دور الملهم بالنسبة لهم».
واعتبر الوزير مقتل البغدادي، بمثابة «الضربة الكبيرة» للإرهابيين.

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