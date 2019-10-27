رئيس العراق: البغدادي تسبب في فوضى ومعاناة لا توصف

27 أكتوبر 2019 - 11:11 م

علق الرئيس العراقي، برهام صالح، على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، مشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.



وقال برهام صالح عبر «تويتر» اليوم، الأحد: «لقد تسبب البغدادي في فوضى ومعاناة لا توصف. وفاته هي علامة في بارزة في الحرب ضد الإرهاب».



وأضاف: «مع تذكر ضحاياه وما قام به من ذبح، يجب ضمان استمرار القتال للقضاء على آفة الإرهاب، من خلال اليقظة الأمنية المستمرة والنظم السياسية الشاملة والتنمية».

