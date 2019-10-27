ألمانيا: مقتل البغدادي خطوة مهمة في حرب ينبغي أن تستمر

27 أكتوبر 2019 - 11:14 م

رحبت ألمانيا، اليوم الأحد، بالإعلان عن مقتل زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الحرب ضد التنظيم.



وقالت الخارجية الألمانية عبر حسابها على«تويتر» إن مقتل البغدادي «خطوة هامة في المعركة ضد داعش، والذي ينبغي أن تستمر بكامل قوتها».

