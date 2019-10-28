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خبر صادم لجماهير الأهلي بشأن "فايلر"

الرياضة

فايلر
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فايلر

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن وصول عدد من العروض البلجيكية لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي .

وقال "زكي" في برنامجه: "الناس في بلجيكا مازالت متذكرة الفترة الرائعة التي قضاها فايلر مع أندرلخت البلجيكي وبالتالي بدأت عدد من الأندية الكبرى هناك طرح اسمه لتدريبها".

وأضاف: "النادي الأهلي أغلق الباب تماما أمام رحيل فايلر لكن الخبر المطمئن للجماهير أن فايلر متمسك بالأهلي ولن يرحل إلا بعد دخول التاريخ مع الأهلي بالحصول على دوري أبطال أفريقيا".

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