صلاح يرفض الرد على رسالة البدري له على "واتساب"

28 أكتوبر 2019 - 06:48 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن النجم المصري محمد صلاح تلقى رسالة من حسام البدري - المدير الفني لمنتخب مصر - عقب مباراة ليفربول مع توتنام أمس.



وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "البدري رأى صلاح يخرج من الملعب مصابا فأرسل له رسالة على واتساب للاطمئنان عليه .. لكن صلاح لم يرد".



وكان "صلاح" تم الزج باسمه في أزمة إعلامية قبل ساعات بسبب رغبة حسام البدري في منحه شارة قيادة المنتخب بدلا من زميله أحمد فتحي ، قبل أن يتصل صلاح بجهاز المنتخب ويرفض الأمر.



