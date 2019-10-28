الكويت تكشف موقفها من المبادرة الإيرانية

28 أكتوبر 2019 - 10:15 ص

كشفت الكويت موقفها من المبادرة التي طرحتها إيران بشأن تشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في تصريحات صحفية على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 74،إن بلاده تدرس المبادرة.