لبنان يمنع خروج "الدولار "من المطار والمعابر الحدودية

28 أكتوبر 2019 - 10:22 ص

أصدر النائب العام اللبناني غسان عويدات، قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة من حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية حسب إعلان الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن مديرية الجمارك ستخضع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة جديدة سيحددها مصرف لبنان المركزي.

يذكر أن الاحتجاجات التي بدأت في لبنان منذ 11 يوم، أدت إلى إغلاق البنوك ، لمخاوف من أن يؤدي التدافع إلى سحب المدخرات عند عودة البنوك للعمل إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية.