الزمالك يحسم موقف "ميتشو" من الرحيل

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نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، نية رحيل الصربي ميتشو عن الفريق الفترة المقبلة: قائلا "ميتشو مدرب محترم.. ومتصدر الدورى.. وحصل على كأس مصر من أول أسبوع".  

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ «الزمالك اليوم»، ميتشو حقق العديد من الإنجازات مع الفريق ومن المبكر الحكم عليه الآن.

وتابع: أرسلت تذاكر الطيران للمهاجم الكونجولى "كاسونجو"، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي ومن المقرر أن ينتظم فى التدريبات الفترة المقبلة.


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