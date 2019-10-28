» السعودية والإمارات تشاركان في «بيزنكس 2019» للعام الثاني

28 أكتوبر 2019 - 11:06 ص

أعلن الشيخ د. أحمد آل سودين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مشاركة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان بالقاهرة للعام الثاني على التوالي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مشاركة الغرفة في معرض بيزنكس هذا العام، يأتي بعد النجاح والانتشار الكبير الذي حققه «بيزنكس» العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية والمصرية من المعرض العام الماضي بلغت حوالي 20 مليون دولار بين الجانبين.

وأوضح «آل سودين» أن المعرض هذا العام سوف يسهم في نمو العلاقة التجارية الاماراتية المصرية، وسيشهد المعرض هذا العام مشاركة إماراتية واسعة بوفد كبير من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات.

وأشار إلى أن العديد من الغرف التجارية، أبدت ترحيبها بالمشاركة هذا العام بناء على ما حققه المعرض العام الماضي من نجاح جعله بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية المشتركة مع الشركات المصرية

وأكد «آل سودين» أن مشاركتهم بالمعرض في دورته الثانية، تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التوكيلات المختلفة المشاركة بين مصر والامارات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من 2018 إلى نحو 3 مليارات دولار .

وكشف أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر وصل إلى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنةً بنحو 923 شركة عام 2017، فيما تجاوزت الاستثمارات نحو 6.663 مليار دولار مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإماراتُ وصلت إلى المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر

وفي ذات السياق كشف عدنان عبد الجواد عضو غرفة التجارية الصناعية بجدة ونائب الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، عن زيادة عدد الشركات السعودية المشاركة بـ«بيزنكس 2019» هذا العام، ومشاركة واسعة لعدد من الغرف التجارية السعودية في مقدمتها غرفة مكة التي ستشارك للعام الثاني على التوالي بوفد كبير من رجال الأعمال السعوديين

وأضاف أن معرض «بيزنكس» حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، ووصلت حجم الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة من المعرض حوالي 50 مليون دولار، مما دفعهم للمشاركة بعدد أكبر من الشركات السعودية بالإضافة إلى رجال الأعمال السعوديين

وأكد «عدنان» أن المعرض يعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا الي أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، سجلت نحو 54 مليار دولار، بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي، آملاً في زيادتها الفترة المقبلة

وأشار إلي أن فترة انعقاد المعرض تخلق فرصًا لتعارف الشركات المصرية والسعودية ببعضهما البعض في كافة القطاعات ودراسة مجالات التعاون الجديدة والبناء على النجاحات والشراكات القائمة بالفعل وتصبح كل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين

يذكر أن المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، ينطلق في 7 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات «المنارة»