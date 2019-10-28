  • الإثنين 28 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
دبي

مفاجأة.. بنك أبو ظبي التجاري ينهي أنشطته بالكويت وقطر

الاعلامية نجوي قاسم

إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء

البابا شنودة

البابا شنودة يظهر في عمل درامي..وهذا الممثل يقوم بدوره

ميتشو

الزمالك يحسم موقف "ميتشو" من الرحيل

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

العضو الكونجرس

علاقة جنسية تطيح بعضوة الكونجرس الأمريكي

محمود الخطيب

اجتماع عاجل لـ "الأهلي" لبحث قضايا مهمة

الدولار

لبنان يمنع خروج "الدولار "من المطار والمعابر الحدودية

العاهل السعودي ومحمد بن سلمان والشيخ صباح

تصريحات مهمة من الكويت عن الأزمة الخليجية

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه ليسجل هذا الرقم

البابا شنودة يظهر في عمل درامي..وهذا الممثل يقوم بدوره

الصفحة الأخيرة

البابا شنودة
البابا شنودة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"التنمية المحلية" تعتمد 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

#

بالفيديو.. "إليسا" تطمئن جمهورها على صحتها

#

شاهد.. سوداني يرش المعتصمين بالمياه لتخفيف الحرارة

مسلسل

ماجد الكدواني

البابا شنودة

فاجأ الإعلان الترويجي، لمسلسل درامي، يجسد حياة البابا شنودة الثالث، ويتناول سيرته الذاتية، الجميع، حيث لم يكن يتوقع أحد أن يتم تجسيد شخصية "البابا شنودة" والذي توفي منذ سنوات على شاشة التلفزيون .

ويتناول المسلسل الذي يجمل عنوان "بابا العرب" قصة حياة البابا شنودة، حيث يتقسم إلي 3 مراحل، الطفولة والشباب ثم مرحلة "الرهبنة والباباوية"، ثم المرحلة الأخيرة فترة مرضه ووفاته، ويتكون المسلسل من 34 حلقة،وهو من إنتاج الكنيسة، يقوم الممثل ماجد الكدواني بتجسيد شخصية "البابا شنودة".

ولا يعتبر هذا العمل الأولي للكنيسة فقد أنتجت أعمال درامية تتحدث عن الشهداء والقديسين المصريين على مدار الأعوام السابقة، وتتراوح ميزانية المسلسل من 50 لـ 80 مليون جنيها، حيث فتحت الكنيسة حسابات في البنوك لجمع تبرعات لعمل مسلسل يليق بشخصية البابا شنودة ، على أن يستغرق تصوير المسلسل 7 أشهر .

من جهته، أوضح القمص بموا الأنبا بيشوي، أعد المادة التاريخية لمسلسل "بابا العرب" المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة،وكتب السيناريو والحوار عطا الله توفيق، كما أشار إلى أن الكنيسة قد حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وموافقة وزارة الثقافة، ومن المقرر عرض المسلسل على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط، بحسب تصريحاته لـ"الوطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السيسي" يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات
» فنانة شهيرة تعتصم بـ"المايوه" في مظاهرات لبنان
» إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء
» السعودية والإمارات تشاركان في «بيزنكس 2019» للعام الثاني
» مرتضى للخطيب: بحذرك من العيال اللي بتقول إن جزمتك برقبتي
» محامي محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية في القضية
» تركي آل الشيخ يكشف عن شعاره الجديد: "هيتعور"
» أحلام: بيني وبين مصوري الخاص عشق وحب لا ينتهي
» موقف محرج لـ"لميس الحديدي" .. وكريم عبد العزيز ينقذها
» فنانة شهيرة: معنديش مشكلة أجيب طفل بدون زواج
» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه