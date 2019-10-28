» إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء

أثارت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي بشدة على الهواء .

وقد تأثرت "نجوي" أثناء تغطيتها مظاهرات لبنان، وبكت على الهواء بشدة بسبب حب الناس الشديد لها والتي لامسته منهم .

ونشرت قناة "الحدث" اللبنانية على حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع الفيديو لـ"نجوي" وهي تبكي معلقة عليها :" شاهد... لماذا تأثرت #نجوى_قاسم خلال حديثها على الهواء مباشرة مع مراسل #الحدث من #لبنان ؟".

وكان قد طلب اهل مدين طرابلس اللبنانية من مراسل قناة الحدث إرسال تحياتهم للإعلامية نجوي قاسم ما جعلها تتأثر بالمشهد وتتدخل في موجة من البكاء .