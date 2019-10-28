» إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء

علا خطاب
أثارت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي بشدة على الهواء .
وقد تأثرت "نجوي" أثناء تغطيتها مظاهرات لبنان، وبكت على الهواء بشدة بسبب حب الناس الشديد لها والتي لامسته منهم .
ونشرت قناة "الحدث" اللبنانية على حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع الفيديو لـ"نجوي" وهي تبكي معلقة عليها :" شاهد... لماذا تأثرت #نجوى_قاسم خلال حديثها على الهواء مباشرة مع مراسل #الحدث من #لبنان ؟".
وكان قد طلب اهل مدين طرابلس اللبنانية من مراسل قناة الحدث إرسال تحياتهم للإعلامية نجوي قاسم ما جعلها تتأثر بالمشهد وتتدخل في موجة من البكاء .
شاهد... لماذا تأثرت #نجوى_قاسم خلال حديثها على الهواء مباشرة مع مراسل #الحدث من #لبنان ؟ pic.twitter.com/LlYqvw1Ltk— الحدث (@AlHadath) October 27, 2019
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