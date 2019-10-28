» فنانة شهيرة تعتصم بـ"المايوه" في مظاهرات لبنان

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مادلين طبر
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مادلين طبر

مظاهرات لبنان

سعت الفنانة اللبنانية، مادلين مطر، للفت أنظار الإعلام الأجنبي إلى مظاهرات لبنان، حيث حاولت النزول هي وبعض الفتيات بـملابس السباحة "مايوه" إلى ساحات الانتظار، إلا أن بعض أصدقائها أقنعوها بالعدول عن هذا الأمر .

وعقب بدء الاحتجاجات في لبنان الفترة الماضية، عادت "مادلين" من القاهرة إلى لبنان للمشاركة مع المتظاهرين والتعبير عن رأيه .

وفي ساحة الشهداء، ألقت الفنانة مادلين مطر خطابًا على المنصة للمتظاهرين محذرة إياهم من القلة المندسة والعناصر التخريبية .


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