مفاجأة.. بنك أبو ظبي التجاري ينهي أنشطته بالكويت وقطر

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انشطة

بنك أبو ظبي التجاري


قالت وكالة "بلومبرج"،  إن بنك "أبوظبي التجاري" يخطط لإنهاء أنشطته في دولتي قطر والكويت، وذلك للتركيز على السوق الإماراتية.


وذكرت الوكالة الاقتصادية، أن البنك بدأ إغلاق عملياته في الكويت وقطر، وقام بإبلاغ السلطات المالية بذلك، بعد بيعه جلّ حقيبته المصرفية في الهند لبنك "دبي التجاري".


يذكر أن بنك "أبوظبي التجاري" أكمل عملية اندماج في شهر مايو الماضي، حيث أسس مع منافسين هما بنك "الاتحاد الوطني" وبنك "مصرف الهلال" خامس أكبر بنك في منطقة الخليج بأصول قيمتها 110 مليارات دولار.


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