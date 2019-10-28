» الشرطة تهاجم وكر عصابة وتجد جنينا في زجاجة و40 جمجمة

28 أكتوبر 2019 - 12:51 م

بعد أن تمكنت الشرطة المكسيكية من اقتحام وكر عصابة تجار مخدرات، واعتقلت 31 شخصا، ووجدت أشياء غريبة داخل الوكر، ومنها 40 جمجمة وعشرات العظام وجنين في زجاجة، بالقرب من مذبح في مكسيكو سيتي، وقد أمر القاضي بالإفراج عن 27 من المشتبه بهم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام أن السلطات ما زالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، لافتة إلى أنهم وجدوا 42 جمجمة علي الأقل، كما أن المحققين قد عثروا أيضا على 40 عظمة فك والجنين في الزجاجة و30 عظمة من ذراع أو ساق في الوكر.

في سياق متصل نشرت صحفية محلية صورة للغرفة ويظهر بها جدار إلى يمين المذبح عليه رسوم مليئة بالرموز واشتملت علي هرم أعلاه يد وأجرام سماوية ورأس ماعز ونجمة بين قرنية.