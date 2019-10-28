إجلاء 180 ألف شخص.. الحرائق تلتهم كاليفورنيا

28 أكتوبر 2019 - 01:03 م

بالرغم من المحاولات المستمرة للسيطرة علي حريق ولاية كاليفورنيا ، إلا أن الحرائق ما زالت مستمرة جنوب غربي الولايات المتحدة، في محاولات مستميتة لأكثر من 3 الاف شخص في محاولة إخمادها، بعد أن دمرت حوالي 400 مبني ، الأمر الذي جعل جافين نيوسوم حاكم الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية.

في سياق متصل أجبر قرابة 180 ألف شخص علي الرحيل وإجلاء هيلدسبيرغ ووينزو شمالي سانتا روزا، بعد أن أتلف الحريق 207 كيلو متر تقريبا من منطقة صناعة النبيذ وحرق 79 مبني منذ اندلاعه الأربعاء الماضي.