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صادم..عريس يرتدي فستان مكشوف في حفل زفافه

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حفل زفاف
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عروسان ينفصلان في حفل الزفاف.. السبب صادم

فرح

ميرور

نشرت ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مجموعة من صور لعروسان من ايرلندا وهما يفاجأن الجميع بإطلالتهم المفاجئة، حيث ارتدت العروس بدلة العريس، بينكما العريس ارتدي فستان زفاف مكشوف الصدر .

كما قامت وصيفات العروس بدورهن بارتداء البدل الرسمية خلال مراسم الزفاف، والأمر اللافت للنظر حقًا هو أن العريس تمكن من إقناع اثنين من أصدقائه بارتداء فساتين.

ونقلت الصحيفة عن العروس، وهي من أيرلندا، قولها إن الأمر برمته بدأ بدعابة، وتمكنت بعد ذلك من تحويلها إلى حقيقة.

ونوهت الصحيفة إلى أن العروسين قررا إبقاء هذه الفكرة سرًا عن ضيوف الحفل حتى يوم الزفاف، موضحة أن وصيفات العروس كن على علم بخطة الزوجين، في حين أن أصدقاء العريس المقربين لم يكن لديهم أي فكرة عن الأمر.

في حين، أوضح العريس قإنه كان يشعر بالتوتر قبيل ظهوره بالفستان الأبيض أمام ضيوف حفل زفافه، الذي أقيم بمدينة "بلفاست" في أيرلندا الشمالية، مشيرًا إلى أن الجميع دخلوا في نوبة من الضحك لدى رؤيته، وقاموا بالتصفيق له، ثم مضت الأمور بسلاسة بعد ذلك.






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