والي تتلقى تقريرا عن إنجازات "2 كفاية"

28 أكتوبر 2019 - 02:08 م

تلقت غادة والي وزيرة التضامُن الاجتماعي تقريرا عن فعاليات التنفيذ بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " على مدى9 أشهر من عمر البرنامج وهي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 حيث أشار التقرير إلى تنفيذ البرنامج 2مليون 146 ألف زيارة طرق أبواب و تحويل 332ألف و418 سيدة للوحدات الصحية وعيادات 2 كفاية لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان حيث استقبلت عيادات 2 كفاية 32 ألف سيدة تم تقديم الخدمة لهن مجانا.

وأوضحت والي أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " يعد أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت والي أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، إضافة إلى نشر التوعية من خلال مواد توعوية بخطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وهو ما يقوم به المشروع في 10 محافظات هي الأعلى من حيث معدلات الخصوبة والفقر وبالشراكة مع حوالي 100 جمعية وبتكلفة تتخطى 100 مليون جنية.

ومن جانبها أكدت رندا فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع" 2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع يعمل بمحافظات (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركز مشيرة إلى أن الندوات التي تعقد في إطار المشروع تجد إقبالا واسعا حيث تم تنفيذ 3080 ندوة تم تنفيذها بحضور ما يزيد على 312 ألف سيدة ورجل.

وأشارت فارس إلى أن البرنامج يعمل من خلال 1142 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن وفق مستويات التدريب العلمية ، وتم البدء في ميكنة قاعدة بيانات المشروع ويستهدف المشروع العمل على تطوير المزيد من العيادات في المناطق المحرومة من الخدمة حيث من المستهدف تطوير إجمالي 70 عيادة تقدم خدماتها بالمجان في القرى الأشد فقرا ونجح حتى الآن في إنشاء 33 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة مجان.

ولم يقتصر تطوير العيادات على تطوير البنية التحتية فقط ولكنه امتد ليشمل الكوادر البشرية حيث تم عقد ثلاث دورات تدريبية للأطباء وطاقم التمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة وبلغ عدد المتدربين 31 طبيب و32 ممرضة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان وفي العيادات الخاصة بمشروع 2 كفاية في المحافظات المستهدفة .

و أضافت فارس أنه تم عرض أكثر من عشرين عرضا مسرحيا تحت مسمى "مسرح الشارع" والذي يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الانجاب بموجب عرضين في كل محافظة وذلك في الفترة من23مايو إلى 27 يونيو ووصل عدد المشاهدين إلى حوالي 7350مشاهدا .

كما أشارت أن مشروع "2كفاية" حقق نجاحا على الصعيد الاعلامي متمثلا في حملة "السند مش في العدد..2كفاية" (أبو شنب) نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في 27يناير 2019، حيث تم بث 63000 تنويه تليفزيوني و1000 تنويه إذاعي كما بلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعي +30 مليون مشاهدة ،مما يساهم في تعزيز الفكرة ونشرها وإيصالها للجمهور.