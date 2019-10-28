السعودية تشيد بجهود الولايات المتحدة في قتل البغدادي

أشادت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب مشيدة بقضائها على زعيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا وذلك حسبما ورد على موقع الشرق الأوسط في نسخته الإنجليزية.

وصرح مصدر رسمي من وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة السعودية تابعت عن كثب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح الهجوم الأمريكي على البغدادي.

وأضاف المصدر أن الرياض قد أشادت بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة داعش الإرهابية التي شوهت الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين حول العالم التي ارتكبت جرائم وفظائع ضد أبسط القيم الإنسانية في العديد من البلدان بما فيها المملكة العربية السعودية.

وقال نفس المصدر إنه " تقدر الحكومة السعودية الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة الأمريكية لملاحقة أعضاء هذه المنظمة الإرهابية الخطيرة التي شوهت الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكبت فظائع وجرائم تتناقض مع أكثر القيم الإنسانية الأساسية في العديد من البلدان ، بما فيها المملكة"

وتعهدت المملكة السعودية وحلفاؤها, بداية من الولايات المتحدة الأمريكية, علي مواصلة جهودهم المكثفة لمكافحة الإرهاب والتصدي لأيديولوجيته الإجرامية الخطيرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأحد الماضي عن مقتل البغدادي و ذلك بعد أن لاحقته القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا.