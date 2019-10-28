برقية عاجلة من الملك سلمان وولي عهده لـ«أردوغان»

28 أكتوبر 2019 - 05:29 م

رغم حالة الاحتقان بين البلدين منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ومرورًا بتنديد السعودية بالعملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد الأكراد، إلا أن تلك "المطبات الخلافية" لم تمنع البلدين من تبادل برقيات التهاني والتعازي.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعثت ببرقية تهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة كذلك للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.