السكة الحديد تنفى نيتها رفع أسعار التذاكر

نفى رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، نية الهيئة عن رفع أسعار تذاكر القطارات، بكافة مستوياتها المطورة والمميزة والمكيفة، ميرًا إلى أن الهيئة تعمل دائمًا على تعزيز مواردها دون اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر.

وأوضح أن القيادة السياسية توجه بسرعة تطوير مرافق السكة الحديد، خاصة أنه منذ 5 سنوات بدأت بدأت الهيئة في تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية بعد فترة تولى الرئي عبد الفتاح السيسي زمام الأمور.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التعاقد مع الجانب الروسي، على استيراد 1300 عربة جديدة، مؤكدًا أن ذلك بهدف تحسين الخدمة للركاب.

وكشف رسلان عن إنشاء أول خط سكك حديد كهربائي يربط بين القاهرة والإسكندرية ويصل إلى أسوان، حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى منه في النصف الأول من عام 2020.