سبب غضب "إيفانكا" بعد مقتل "البغدادي"

28 أكتوبر 2019 - 05:30 م

انتقدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "واشنطن بوست" بعد مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

غضب "إيفانكا" أعربت عنه عبر حسابها على "تويتر" بسبب وصف الصحيفة لـ"البغدادي" بأنه "باحث ديني"، بدلا من "إرهابي".

وقُتل زعيم "داعش" الإرهابي، ليل السبت في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وشكرت "إيفانكا": "الرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا العملية الخاصة التي أودت بحياة زعيم التنظيم الإرهابي، وقالت: "مع موت هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".