شاعرة شهيرة تتزوج شابًا يصغرها بـ14 عامًا.. هكذا علقت

28 أكتوبر 2019 - 05:42 م

بعد أن أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو مسرب لها مع شاب قيل إنه ضابط يحتفلون داخل شقتها ويقبلها ويحتضنها، والتي كشفت أنه كان عقد زواجها، ظهرت الشاعرة الشهيرة لترد على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الجديد.

وكشفت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد البالغة من العمر 42 عاماً عن فارق السن بينها وبين زوجها الجديد، حيث قالت أنه يصغرها بـ14 عاماً.

وأضافت المساعيد أنها ترددت كثيراً في قبول الزواج منه حتى أقنعها بأن السن ليس عاملاً هاماً حيث أن المرأة تحدد عمرها باهتمامها بنفسها قائلةً :« كان مصمماً ورغم اني حاولت أتهرب من هالأمور كلها ولكن حكم النصيب والله يتمم لنا على خير ودعواتكم لينا أهم حاجة».

