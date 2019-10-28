شاهد عيان يروي تفاصيل إلقاء كمسري لشابين من القطار

شهدت الساعات الأخيرة حادثة فريدة من نوعها، أثارت جدل الرأي العام، وذلك عندما قام الكمسري بطلب النزول من شابين كانا مستقلان القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، لعدم دفعهما سعر التذكرة، مما أدى إلى سقوطهما من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة بمركز طنطا، مما تسبب ذلك في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقال عدد من شهود العيان على الواقعة، إن رئيس القطار “الكمسري” قام بفتح باب القطار أثناء سيره، وطلب من الشابين بالنزول منه، فما كان منهما إلا النزول حتى لا يتم تسليمهما للشرطة، فأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني بإصابات خطيرة.

وقامت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بفتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، والتي بدأت بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع شاب وإصابة زميله عقب سقوطهما من قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر أمام قرية دفرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

هذا وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليهما كانا يستقلان القطار، وأثناء اقتراب القطار من قرية دفرة مركز طنطا، طلب “كمسري” القطار من الشابين التذكرة الخاصة بهما.

وأضافت، أن الشابين استقلا القطار بدون قطع تذاكر للرحلة، فطالبهما “الكمسري” بدفع ثمن التذاكر وأيضًا الغرامة “70 جنيه”، وإلا سيقوم بتسليمهما لشرطة النقل والمواصلات، أو النزول من القطار.

فيما تم التحفظ على مشرف القطار، “الكمسري”، وإحالته لنيابة مركز طنطا التي باشرت التحقيقات معه.



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كاااارثه

محصل القطار يرمى طفلين من القطار بسبب مفيش معهم حق التذكره

الاول مات

والثانى رجله اتقطعت pic.twitter.com/t3BkQIq8IJ — بِنِتّ عٌأّصٌمَ بِ? (@madi7aAssem) October 28, 2019



