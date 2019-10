استقالة نائبة من الكونجرس بعد علاقة جنسية مع أحد موظفيها

بعد أن افتضح أمر «كاتي هيل»، النائبة في الكونجرس الأمريكي، بشأن علاقتها الجنسية مع أحد موظفيها، اضطرت النائبة إلى تقديم استقالتها من الكونجرس.

وكتبت هيل- ذات الـ32 عامًا- على «تويتر»: «بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي، هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا».

يأتي ذلك بعد 4 أيام من بدء لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحقيقا في ادعاءات اتهمت هيل بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها.

وقالت اللجنة: «كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونجرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب».

ونفت هيل هذه الاتهامات، رغم اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامت علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك «غير المقبول».

فيما نشرت مواقع أجنبية أن النائبة معروفة بميولها الجنسي ومثليتها أيضًا.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. pic.twitter.com/nG97RQIwvO

— Rep. Katie Hill (@RepKatieHill) October 27, 2019