رسميًا.. الإفتاء تعلن غرة ربيع الأول وموعد المولد النبوي

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ربيع الأول

أعلنت دار الإفتاء لمصرية أن غدًا الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر من عام 2019 ميلاديًا، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441.

وبناء عليه فقد تحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعداً المولد النبوي الشريف لعام 1440 هجرياً.

وجاء هذا الإعلان بعد غروب شمس يوم الاثنين، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبهذه المناسبة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كل مكان.

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