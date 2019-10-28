أمير الكويت يعزي الملك سلمان في «المصاب الجلل»

28 أكتوبر 2019 - 06:47 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى برقية عزاء، اليوم الاثنين، من الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، في ضحايا الأمطار في محافظة حفر الباطن.

وأعرب أمير الكويت في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وكان الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أعلن أن الأمطار التي شهدتها حفر ‏الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، ‏وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.‏

وأوضح المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن المديرية تلقت 1176 بلاغاً باشرت منها 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

وطالب "الشهراني" المواطنين بمتابعة الإرشادات الصادرة عن ‏جهات الاختصاص وأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات ‏هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المجازفة ودخول المناطق ‏المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.