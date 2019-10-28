الصور الأولى للشاب ضحية قطار الإسكندرية

28 أكتوبر 2019 - 06:53 م

ننشر الصورة الأولى للشاب الذي لقي مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الإسكندرية - القاهرة اليوم الإثنين.

والشاب يدعى "محمد عيد" ويبلغ من العمر 23 عاما، ولقي مصرعه في حادث القطار رقم 934 القادم من الإسكندرية بنطاق قرية دفرة بمحافظة الغربية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشهود عيان، ذكروا أن رئيس القطار أجبر شابين على النزول أثناء السير، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، إلا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ذكرت سببًا آخر.

وأصدرت الهيئة بيانًا، جاء فيه ما يلي:

"إنه في أثناء سير القطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار لاثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، ونزلا من القطار في أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، ونقل إلى مستشفى طنطا العام، وتحفظت شرطة السكة الحديد على رئيس القطار، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار، وسفري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين".

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.