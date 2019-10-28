المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة آثار جديدة

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ميدان الرماية

قطع آثار

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس أن تلك القطع التي تم نقلها تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني من أجملها تمثال للملك خفرع من الالباستر وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى يوجد تمثال صغير لزوجته حفر اعلاه القابها اما بجانب القدم اليمنى يوجد تمثال آخر صغير لأبنه، واصفا إياه بانه أحد روائع الفن في عصر الدولة القديمة والذي تم العثور عليه داخل مقبرة الكاهن كاي بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، مشيرا إلى انه سوف يتم عرض هذين التمثالين بقاعة عرض الدولة القديمة بالمتحف الكبير.

من جانبه، قال عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن من القطع الهامة ايضا عدد 4 قطع أثرية ثقيلة، تضم ناووس للملك سنوسرت الأول وتابوت للأميرة نيوتوكيرس وعتب لساحورع وهريم صغير الحجم لاحد النبلاء يسمى إيبي.


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