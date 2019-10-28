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فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح تستعرض فيه صدرها

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إنجي خوري
إنجي خوري

محمد فضل- متابعات

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فنانة

إباحية

صدر

إنجي خوي

يبدو أنها أدمنت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها، فأصبحت تبحث عن كل مثير وتنشره لتظل متصدرة الأخبار المثيرة عنها، ونشرت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري، فيديو جديد وصفه النشطاء بالفاضح تستعرض فيه صدرها.

الفيديو على الرغم من كونها نشرته لتظهر رفيقها وابنه التي تجلس معهم في مطعم على ما يبدو، إلا أنها ركزت على إظهار صدرها بالتصوير من أعلى.

واتهم البعض الفنانة بأنها تستعرض جسدها من أجل الشهرة، فيما اتهمها البعض بأنها أصبحت "فنانة إباحية" بعد الفيديوهات والإيحاءات الجنسية التي تقوم بها ونشرها على صفحتها على موقع "تويتر".

وكانت "خوري" نشرت أمس فيديو وهي ترقض بطريقة مثيرة مع رفيقها ويقوم بتقبيلها والتقرب منها بشكل مثير، ما عرضها لموجة هجوم جديدة.


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