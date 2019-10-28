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مذكرة غضب من «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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نقابة الصحفيين

مرتضى منصور

رئيس الزمالك

مذكرة

نظرًا لتجاوزاته في حق الصحفيين قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بشن حملة توقيعات على مذكرة ضد رئيس الزمالك، ومن المقرر تقديمها للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، حيث يعلنون فيها تفويضهم في أي قرار يتخذه المجلس ضد، كما قدموا 11 طلبًا لاعتمادها في اجتماع مجلس النقابة المقرر انعقاده غدًا، وفيما يلي نص المذكرة:

«الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم أعضاء النقابة من أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك وأعضاء نقابة الصحفيين معلنين تفويضنا الكامل في أي قرار يتخذه مجلس نقابتنا ضد تجاوزات رئيس النادي المستمرة يوميًا والإهانات المتكررة التي طالت الجميع، مؤكدين ثقتنا الكاملة في رؤيتكم الصائبة للأوضاع وإجراءتكم التي ستلبي مطالب الجماعة الصحفية، طالبين اتخاذ اللازم نقابيًا وقانونيًا لوقف مثل تلك التجاوزات ونقدم عددا من الطلبات التي نرغب في تبني المجلس لها:

1- دعوة الزملاء من عدم الظهور في برامجه أو مشاركته في أي حدث لرفض تجاوزاته والتضامن مع الزملاء ومع النقابة وأن يقتصر العمل على تغطية أخبار النادي فقط عدا رئيسه.

2- مخاطبة الجهات المختصة من المجلس الوطني للإعلام ومجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وغرفة صناعة الإعلام ومكتب يوتيوب وفيس بوك في مصر لمنع نشر الفيديوهات التي تحمل تجاوزات للجماعة الصحفية وتحرض على العنف بين الجماهير المصرية.

3 - منع نشر اسم وصورة رئيس النادي ونجليه أحمد وأمير وعدم استضافته في أي برنامج تحت أي صفة لمدة عام مع نشر أخبار النادي فقط وذكر قرار النقابة في كل خبر بمقاطعة أخبار رئيس الزمالك.

4- مخاطبة وزير الرياضة والنائب العام لتمكين الزملاء وأسرهم من الدخول للنادي بخطاب رسمي ومرفق كشوفات بكل أسماء أعضاء النادي من الصحفيين والمعلقة على كل الأبواب حتى تلك اللحظة.

5- تنظيم مؤتمر كبير عن الرياضة في النقابة تحت مسمى الأخلاق الرياضية بالاشتراك مع رابطة النقاد الرياضيين واستضافة كل من تعرض للسب والتنمر من رئيس الزمالك من شخصيات رياضية وعامة، وعقب الندوة يصدر بيان ضده وتوصيات.

6- تقديم شكاوى للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بمنع الأطفال من تدريباتهم والتنمر من قبل أمن النادي بمنعهم من الدخول بناء على تعليمات رئيس النادي.

7- اتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ومقاضاته لسب وقذف الصحفيين ومجلس نقابتهم.

8- حذف كلمة صحفي من كارنيهات النادي والتي على أساسها يتم منع الصحفيين من الدخول.

9- إلغاء كل القرارات التي اتخذها رئيس النادي بشطب عضويات عدد كبير من الصحفيين وتمكينهم من سداد الأقساط المستحقة والاشتراكات.

10- منع نشر أي أخبار عن برنامج الزمالك ومقدميه وضيوفه.

11- مخاطبة شركة إعلام المصريين قبل انطلاق قناة النادي بمنع أي إساءة للصحفيين ونقابتهم من خلال القناة».


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